Гурцкая упрекнул «Локомотив» из-за Баринова

Футбольный агент Тимур Гурцкая встал на сторону Дмитрия Баринова, который отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2026 года.

– Что известно про контракт Баринова?

– Баринов – одна из легенд «Локомотива», и ему неприятно, что на третий год подряд по контракту он может получить 1 миллион, играя 70% матчей. Он отдал много лет клубу, у него множество трофеев.

«Локомотив» должен прогнуться под такого игрока, хотя бы три года платить ему по 1,5 миллиона. Он не из тех игроков, кого нужно заставлять играть.

В течение всей своей карьеры Дмитрий показывает, что если он в хорошем душевном состоянии, то к его футболу не будет претензий.