«Локо» предложил Баринову 2 варианта продления контракта

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отказался от обоих предложенных вариантов продления контракта.

«Локо» предложил два варианта договора.

Первый – на два года с сохранением нынешней зарплаты (около 1,5 миллиона евро), второй – на три года, с постепенным понижением зарплаты и сохранением уровня первого года контракта (1,5 миллиона) при выполнении процента проведенных матчей – в первый год зарплата сохраняется, во второй – 1,3 миллиона евро и бонус в зависимости от количества проведенных матчей, в третий – 1,1 миллиона и бонус в зависимости от количества проведенных матчей.

Оба варианты не устроили сторону футболиста. Новая встреча состоится на следующей неделе», – написал источник.