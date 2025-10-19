«Локо» предложил Баринову 2 варианта продления контракта

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отказался от обоих предложенных вариантов продления контракта.
«Локо» предложил два варианта договора.
Первый – на два года с сохранением нынешней зарплаты (около 1,5 миллиона евро), второй – на три года, с постепенным понижением зарплаты и сохранением уровня первого года контракта (1,5 миллиона) при выполнении процента проведенных матчей – в первый год зарплата сохраняется, во второй – 1,3 миллиона евро и бонус в зависимости от количества проведенных матчей, в третий – 1,1 миллиона и бонус в зависимости от количества проведенных матчей.
Оба варианты не устроили сторону футболиста. Новая встреча состоится на следующей неделе», – написал источник.
- Нынешний контракт Баринова с «Локо» истекает следующим летом.
- Ранее сообщалось, что игрока может подписать ЦСКА.
- Дмитрий всю карьеру проводит в родном клубе.
Источник: «РБ Спорт»