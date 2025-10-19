Введите ваш ник на сайте
«Локо» предложил Баринову 2 варианта продления контракта

Сегодня, 18:09
5

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отказался от обоих предложенных вариантов продления контракта.

«Локо» предложил два варианта договора.

Первый – на два года с сохранением нынешней зарплаты (около 1,5 миллиона евро), второй – на три года, с постепенным понижением зарплаты и сохранением уровня первого года контракта (1,5 миллиона) при выполнении процента проведенных матчей – в первый год зарплата сохраняется, во второй – 1,3 миллиона евро и бонус в зависимости от количества проведенных матчей, в третий – 1,1 миллиона и бонус в зависимости от количества проведенных матчей.

Оба варианты не устроили сторону футболиста. Новая встреча состоится на следующей неделе», – написал источник.

  • Нынешний контракт Баринова с «Локо» истекает следующим летом.
  • Ранее сообщалось, что игрока может подписать ЦСКА.
  • Дмитрий всю карьеру проводит в родном клубе.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (5)
Skull_Boy
1760887804
Это какой такой долба_б согласиться, чтобы ему с каждым годом резали ЗП, а ты пахай
Ответить
Artemka444
1760887996
5 ему за что
Ответить
Fanat1kF
1760888720
Баринова как ни крути обязаны переподписать, парень всю жизнь в клубе и даёт игру.
Ответить
Garrincha58
1760891469
ЦСКА думаю дадут больше но не намного
Ответить
