  • Мостовой назвал российскую команду, которая будет доминировать в ближайшие годы

Мостовой назвал российскую команду, которая будет доминировать в ближайшие годы

Сегодня, 13:08
2

Александр Мостовой уверен, что «Локомотив» благодаря лимиту будет доминировать в ближайшие годы в России.

«С новым лимитом на легионеров «Локомотив» может доминировать в РПЛ, как это делал «Зенит» в последние годы. У «железнодорожников» – самый мощный костяк российских футболистов. Они и сейчас претендуют на чемпионство, а если у других команд не будет возможности выпускать всех своих легионеров, положение «Локомотива» только улучшится.

Потенциально проблемы могут возникнуть у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» – там собраны сильнейшие иностранцы в РПЛ. С кем-то из них точно придется расстаться. Конечно, жаль, что в том же «Спартаке» нет воспитанников уровня Батракова», – сказал Мостовой.

  • Сейчас в РПЛ действует лимит, позволяющий клубам заявлять на сезон не более 13 иностранцев и выпускать на поле не более 8 из них одновременно.
  • С сезона-2026/27 в РПЛ планируют ввести новый лимит: 10 легионеров в заявке и не более 5 на поле.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1760955742
"будет доминировать в ближайшие годы в России.", а гегемонить ?. Кое кто уже отгегемонился. Все эти предсказания далекого будущего - от лукавого и приведут к большим финансовым потерям, если на них ставить деньги.
Ответить
Сергей-Колосков-vkontakte
1760956020
Доминировать стоя у своих ворот. В большинстве матчей их владение не превышает 40%. Такое "доминирование" по другому называется!
Ответить
