Мостовой назвал российскую команду, которая будет доминировать в ближайшие годы

Александр Мостовой уверен, что «Локомотив» благодаря лимиту будет доминировать в ближайшие годы в России.
«С новым лимитом на легионеров «Локомотив» может доминировать в РПЛ, как это делал «Зенит» в последние годы. У «железнодорожников» – самый мощный костяк российских футболистов. Они и сейчас претендуют на чемпионство, а если у других команд не будет возможности выпускать всех своих легионеров, положение «Локомотива» только улучшится.
Потенциально проблемы могут возникнуть у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» – там собраны сильнейшие иностранцы в РПЛ. С кем-то из них точно придется расстаться. Конечно, жаль, что в том же «Спартаке» нет воспитанников уровня Батракова», – сказал Мостовой.
- Сейчас в РПЛ действует лимит, позволяющий клубам заявлять на сезон не более 13 иностранцев и выпускать на поле не более 8 из них одновременно.
- С сезона-2026/27 в РПЛ планируют ввести новый лимит: 10 легионеров в заявке и не более 5 на поле.
Источник: «РБ Спорт»