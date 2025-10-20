Мостовой назвал российскую команду, которая будет доминировать в ближайшие годы

Александр Мостовой уверен, что «Локомотив» благодаря лимиту будет доминировать в ближайшие годы в России.

«С новым лимитом на легионеров «Локомотив» может доминировать в РПЛ, как это делал «Зенит» в последние годы. У «железнодорожников» – самый мощный костяк российских футболистов. Они и сейчас претендуют на чемпионство, а если у других команд не будет возможности выпускать всех своих легионеров, положение «Локомотива» только улучшится.

Потенциально проблемы могут возникнуть у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» – там собраны сильнейшие иностранцы в РПЛ. С кем-то из них точно придется расстаться. Конечно, жаль, что в том же «Спартаке» нет воспитанников уровня Батракова», – сказал Мостовой.