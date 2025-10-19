Осинькин отреагировал на 0:3 от «Зенита»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин оценил исход матча 12-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).
«Зенит» умеет контролировать такие матчи, что сложно отнять мяч. Слишком много уважения к сопернику проявили, нужно было играть чуть быстрее и плотнее, особенно когда начали проигрывать. Пенальти я не могу объяснить. Думаю, на один гол мы наиграли», – сказал Осинькин.
- «Сочи» остался на последнем месте.
- Отставание от зоны переходных матчей – 3 очка.
- Следующий соперник по РПЛ – «Ахмат» (27 октября).
Источник: «Матч ТВ»