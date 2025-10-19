«Не понимаю, что происходит, есть боль, злость»: Шпилевский – о поражении от «Акрона»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий после матча 12-го тура РПЛ против «Акрона» (0:1).

Единственный гол во 2-м тайме забил Стефан Лончар.

«Пари НН» – в зоне вылета.

Следующий соперник в РПЛ – «Балтика» (26 октября).

«В очередной раз без слов. Не знаю, что рассказать, что происходит. Тяжело объяснить. Есть и боль, и злость на всех и на себя. Трудно комментировать такой матч. Проигрывать такую игру недопустимо.

Думаю, ребятам ничего нельзя предъявить. Столько моментов создавать и не забить… Я ребятам сказал, что сейчас нужно эгоизм каждого засунуть в одно место и действовать как команда. Как бы ни звучало это, я остался доволен. Но, к сожалению, то, что мы приносим в «Пари НН», здесь это пока не работает», – сказал Шпилевский.