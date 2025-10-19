Шпилевский: «Грандов тренировать легко, а в командах вроде «Пари НН» и проявляется тренерское качество»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий после матча 12-го тура РПЛ против «Акрона» (0:1).

Единственный гол во 2-м тайме забил Стефан Лончар.

«Пари НН» – в зоне вылета.

Следующий соперник в РПЛ – «Балтика» (26 октября).

– Заур Тедеев сказал, что победа «Акрона» заслужена.

– Давайте я не буду это комментировать, а то если я начну высказываться, специалисты меня назовут высокомерным. Почитайте вчерашний разбор Шаронова, мне его вчера скинули посмотреть. И дайте тренеру «Акрона» этот разбор, мне к нему нечего добавить.

– Как не опустить руки и не потерять надежду?

– Знаете, вчера с женой пошли после обеда, она говорит: «Алексей, ты за всю свою карьеру столько поражений не испытал, как ты держишься?» Я ответил, что такая тренерская доля, в этом и есть вызов. Легко тренировать грандов, при всем уважении к нашим тренерским кадрам. Но такие команды, как «Пари НН», и другие клубы в нашей ситуации, вот здесь изменить картину, вывести ребят на новый уровень, здесь и проявляется тренерское качество.