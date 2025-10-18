Зенитовец Адамов назвал самое страшное событие в своей жизни

Вратарь «Зенита» Денис Адамов выделил самое страшное событие в жизни.

– Не могу не спросить про инцидент со взрывом газа в многоквартирном доме, в котором вы жили в Сочи. Самое страшное, что случалось в жизни?

– Да, самая стрессовая ситуация на моей памяти. Ничего подобного не испытывал и надеюсь, никогда больше не испытаю. Вся та неделя стала для семьи настоящим испытанием. Главное, что мы это все пережили как единое целое, все преодолели. У меня через десть дней после этого происшествия начинались сборы в «Зените» – мы смогли подуспокоиться, подзабыться. Нам многие люди тогда очень помогли, хочу еще раз сказать им всем спасибо.

– Уже все закончилось или до сих пор идут разбирательства?

– Все еще последствия разгребаем, можно сказать – идут суды, люди выясняют отношения. Пока все не могут прийти к одному мнению, но в целом ожидания положительные.

– Вы сами принимаете участие в судах?

– Всем этим занимается наш юрист. Также есть отдельный чат дома, где все соседи обсуждают новости по делу. Там в основном жена у меня отвечает.

– Что сейчас с этим домом в Сочи?

– Люди там живут. Но ближайшие к эпицентру взрыва квартиры больше пострадали.