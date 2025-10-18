Введите ваш ник на сайте
В РПЛ есть игрок, прочитавший 100+ книг

Сегодня, 13:22
7

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал о любви к книгам.

– Когда читаешь ваши интервью, понимаешь, что вы довольно философски мыслите. Что этому поспособствовало, книги?

– Я в свое время действительно очень много книг прочитал, это правда. Больше 100? Думаю, да. В последнее время с этим хуже – родился ребенок, времени на чтение намного меньше. А так, с 15 до 20 лет огромное количество книг прочитал, каждый день хотел что-то новое узнать.

– Больше привлекала именно художественная литература?

– Разная. И художественная, и историческая, и биографии. Психология? О, это я вообще не люблю. Пытался читать, начинал загоняться, вдумываться. Пытаешься применять какие-то практики, ничего не получается… Лучше работать со специалистом, который тебе поможет, направит. Сам можешь забрести не туда, куда надо.

– Из художественной что любимое?

– Всегда очень нравился Ремарк. Возможно, тогда я еще был маленьким для его книг, но его произведения очень сильно на меня повлияли. Тема войны, любви, дружбы – многое узнал из его романов. Также отмечу «Тысяча сияющих солнц», Халед Хоссейни. Моя любимая книга. Всем рекомендую прочитать, не пожалеете.

– Из биографий что посоветуете?

– Вот как раз в последнее время много биографий читал – от баскетболистов до психологов, про всех. Понравилась книга Тима Гровера «Быть победителем». Произвела сильное впечатление – видишь, как компьютер работает у таких людей, какой там процесс, ментальность, подготовка. Всегда стараюсь подчеркивать какие-то нюансы, мне это очень интересно. Еще недавно читал книгу про Анатолия Тарасова, нашего прославленного хоккеиста, тренера. Удивило, как люди сами с нуля придумывали систему и достигали огромных высот. Это вдохновляет.

– Перечень книг для молодых футболистов – нужная история?

– Мне кажется, тяжело будет сделать это. Книги – это очень индивидуально. Искать свое нужно самостоятельно – на каждом этапе жизненного пути это будут разные книги. Лучше тебя самого никто это не сделает, нужно лично через это пройти. А интерес либо возникнет, либо нет – это уже вопрос воспитания и образования.

  • «Зенит» купил Адамова у «Сочи» в 2023 году за 1 миллион евро.
  • За основу «Краснодара» Денис провел 3 матча, пропустил 4 гола.
  • За «Зенит» у Адамова 41 встреча, 26 пропущенных мячей.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Адамов Денис
