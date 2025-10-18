Воспитанник «Краснодара» Адамов: «Естественно, я не рад, что они стали чемпионами»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал чемпионство «Краснодара» в прошлом сезоне.

– Не могу не спросить у вас как у воспитанника «Краснодара» – поздравили Сергея Галицкого с чемпионством в прошлом сезоне?

– У меня с ним не такие близкие отношения, чтобы позвонить или написать. Его лично не поздравлял.

– Но вы рады за него? Он добился своей цели, осуществил мечту.

– У меня не получится абстрагироваться от статуса игрока «Зенита» – мы конкурировали с этой командой, боролись до последнего тура. Поэтому я, естественно, не рад, что чемпионом стал «Краснодар». Но к Сергею Николаевичу у меня исключительно положительное отношение, он многое сделал для своего города, для людей. Они молодцы, что у них получилось выиграть чемпионат России, но радоваться за них я не могу.