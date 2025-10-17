Ловчев предложил «Спартаку» двух кандидатов на пост гендиректора

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев призвал правление московского клуба доверять руководящие должности легендам «красно-белых».

«Я вот не знаю, кто такой Кахигао, мне эти имена ни о чeм не говорят. И кто был до него, не знал.

Я Станковича знаю, про Тедеско слышал до его прихода в «Спартак». Вот это футбольные люди, а не директора всякие.

Малышева того же пару раз видел, но это не футбольный человек. Теперь наняли какого-то другого на эту должность, ещe и болельщика ЦСКА. Эти люди для меня не имеют значения.

Романцева назначьте генеральным директором или Мостового, они разбираются в футболе. А Некрасов, Малышев – это максимум болельщики, я их работы в футболе ранее не видел, в суть они не вникали, поэтому ничего хорошего о них сказать не могу», – сказал Ловчев.