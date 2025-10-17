Введите ваш ник на сайте
Мостовой объяснил, как оказался в офисе «Спартака»

Сегодня, 17:19
4

Экс-спартаковец Александр Мостовой дал комментарий по поводу посещения клубного офиса.

  • Мостовой выложил фото из офиса «Спартака» 15 октября.
  • «В ближайшее время все узнаете, такая вот интрижка», – сказал тогда Александр.

«Я просто заехал и сделал фотографию. Это уже хорошо. Давно не был там.

В офисе «Спартака» я был всего один раз – восемь лет назад, и то случайно. А сейчас пошло на улучшение», – заявил Мостовой.

  • 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Так,мимо проходил
1760711259
Он просто так, мимо проходил.Ну и зашел.)))
Ответить
...уефан
1760712156
...бездельник ты, Саня, если у тебя есть время заехать, куда-то "просто так"...
Ответить
alefreddy
1760715788
вот новость а то забывать стали
Ответить
