Мостовой объяснил, как оказался в офисе «Спартака»

Экс-спартаковец Александр Мостовой дал комментарий по поводу посещения клубного офиса.

Мостовой выложил фото из офиса «Спартака» 15 октября.

«В ближайшее время все узнаете, такая вот интрижка», – сказал тогда Александр.

«Я просто заехал и сделал фотографию. Это уже хорошо. Давно не был там.

В офисе «Спартака» я был всего один раз – восемь лет назад, и то случайно. А сейчас пошло на улучшение», – заявил Мостовой.