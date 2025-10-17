Мостовой объяснил, как оказался в офисе «Спартака»

Экс-спартаковец Александр Мостовой дал комментарий по поводу посещения клубного офиса.
- Мостовой выложил фото из офиса «Спартака» 15 октября.
- «В ближайшее время все узнаете, такая вот интрижка», – сказал тогда Александр.
«Я просто заехал и сделал фотографию. Это уже хорошо. Давно не был там.
В офисе «Спартака» я был всего один раз – восемь лет назад, и то случайно. А сейчас пошло на улучшение», – заявил Мостовой.
- 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
Источник: «Спорт-Экспресс»