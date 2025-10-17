Аленичев выявил проблему в «Спартаке»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о проблеме в клубе. По его мнению, красно-белым не хватает своих воспитанников.

«Раньше много игроков вызывалось из «Спартака», а сейчас базовые для сборной – ЦСКА и «Локомотив», которые играют практически полностью российскими составами. Это логично.

Конечно, мне это неприятно, болельщикам «Спартака» тоже хочется, чтобы было больше своих. Для чего существует академия «Спартака»? Чтобы выпускать как можно больше футболистов, которые бы пополняли основной состав. К сожалению, сейчас это не так», – сказал Аленичев.