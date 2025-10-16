Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Радимов – о кадровом решении «Спартака»: «Первый раз я не могу объяснить, что это значит»

Радимов – о кадровом решении «Спартака»: «Первый раз я не могу объяснить, что это значит»

Вчера, 23:37
2

Владислав Радимов дал понять, что его очень удивило назначение Андрея Мовсесьяна в «Спартак».

  • 49-летний Мовсесьян занял должность заместителя гендиректора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.
  • С 2012 по 2024 год он работал в ЦСКА: сначала был главой селекционного отдела, позднее – спортивным директором.

«Первый раз я не могу объяснить, что это значит. Если есть спортивный директор, то он должен отвечать за всю работу.

Кахигао только сейчас понял, что по русскому направлению не справляется? Он же получает за это деньги. Спортивный директор должен быть один. «Спартак» все время удивляет. Может быть, даст и это какой‑то эффект.

Скаутов может быть сколько угодно. Но один главный человек должен быть, который ответственен за решения. Поэтому я и не понимаю этой должности, этого назначения.

Может быть, это связано с прицелом на будущее, и с уходом Кахигао Мовсесьян станет спортивным директором. Такой вариант тоже допускаем», – сказал Радимов.

Радимов определил московский клуб, где творится бардак – это не «Спартак» 5
Радимов сказал, что ему не понравилось в матче Россия – Боливия: «В официальных играх это непозволительно»
Радимов определил худшего игрока России в матче с Ираном 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
