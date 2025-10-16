Введите ваш ник на сайте
Аршавин подвел итоги конфликта Сперцяна и Ндонга

Сегодня, 22:10
1

Андрей Аршавин высказался об урегулировании скандала с участием капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и защитника «Ахмата» Усмана Ндонга.

  • Сенегалец получил красную карточку за удар соперника во время матча 11-го тура РПЛ.
  • После игры Ндонг обвинил Сперцяна в оскорблении на расистской почве.
  • Позднее стороны достигли примирения и отказались от претензий друг к другу.
  • В итоге КДК РФС дисквалифицировал Ндонга на 2 матча (1 – условно) за агрессивное поведение, Сперцяна оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбительные слова.

«Здорово, что всe так завершилось. Я смотрел это в прямом эфире. Честно, мне кажется, что судья погорячился, удалив Ндонга, потому что Сперцян минимум действовал так же.

Просто Ндонг помощнее и повыше, поэтому его плечо попало в лицо Эдику. А Сперцян там ещe и «дорисовал». Даже несмотря на то, что у него была кровь. Это точно не было вызвано ударом Ндонга.

Мне кажется, что в этом эпизоде нужно было показать по жeлтой карточке, потому что Сперцян провоцировал это столкновение – он раза два или три сам подходил.

Здесь чисто антропометрия сказалась. Странно было бы, если бы Ндонг упал после того, как его Сперцян в живот тыкал. Покажи здесь жeлтые карточки – и всe было бы нормально, не надо было бы вызывать КДК.

Понятно, что Ндонг говорил, будто Сперцян его называл всякими некрасивыми словами, и я думаю, что это точно так.

Но не думаю, что Эдик прям такой расист. Просто когда у тебя эмоции, нервы от игры, обида за неправильный эпизод или решение судьи – это влияет. Всегда всe должно заканчиваться тем, чем оно закончилось. И слава богу», – заявил Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Аршавин Андрей Сперцян Эдуард Ндонг Усман
Комментарии (1)
рылы
1760643068
рабинер покусал, что ли? нельзя ли покороче?
