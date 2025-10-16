КДК РФС вынес решение по делу Сперцяна и Ндонга

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС наказал Эдуарда Сперцяна и Усмана Ндонга по итогам их конфликта во время матча 11‑го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:0).

Сенегалец получил красную карточку за удар соперника.

После игры Ндонг обвинил Сперцяна в оскорблении на расистской почве.

«Мы должны были рассмотреть рапорт делегата по возможному оскорблению на расистской почве игрока «Ахмата». 10-го числа в КДК поступило письмо из РПЛ за подписью президента РПЛ Алаева, гендиректора «Краснодара» Хашига, Сперцяна, Ндонга и Айдамирова, в котором указано, что удалось достичь примирения между всеми участниками.

Недопонимание возникло на фоне высокого эмоционального напряжения, переживаний по ходу матча и не имело под собой злого умысла. Футболисты признали ошибки, принесли извинения и пожали руки. Стороны не имеют друг к другу претензий, конфликт исчерпан.

В связи с этим РПЛ и лица, которые подписали данное письмо, просят КДК исключить из повестки дня вопрос о возможном нарушении дисциплинарного регламента в части возбуждения ненависти или вражды, а также по признакам расы. Что признают и подтверждают все заинтересованные стороны путем подписания письма.

Кроме того, позавчера мы получили письмо от футбольного клуба «Ахмат» и Ндонга. В частности, «Ахмат» указывает на то, что считают, что в пылу борьбы и жесткого матча игроков захлестнули эмоции. В результате обмена репликами между ними возникло недопонимание сказанных слов.

Также получили письмо Ндонга о том, что он хочет принести извинения за ситуацию: «Впредь такая ситуация не повторится. Сожалею о произошедшем, об этом нужно забыть. Претензий у меня нет, желаю успехов ему и клубу. После ВКС и разговора со Сперцяном я полностью отпустил данную ситуацию».

Мы в любом случае должны принять решение по наказанию Ндонга. Ему была показана красная карточка. Сперцяну была показана желтая карточка за неспортивное поведение.

Сегодня мы установили, что действие Ндонга были спровоцированы Сперцяном. И об этом сказал сам Сперцян. Дело в том, что Сперцян произнес фразу в отношении Ндонга, судья ее не слышал.

Фраза была произнесена на испанском языке и адресовалась Ндонгу. Но эта фраза не носила в себе признаки расизма, эта фраза не содержала ненормативную лексику. Но она имела оскорбительный характер в отношении Ндонга. Поэтому Ндонг и поступил таким образом, толкнул в плечо, за что и был удален.

За агрессивное поведение дисквалифицировать Ндонга на два матча, один реально, один условно. И установить для Ндонга испытательный срок до конца сезона.

У нас есть новая статья, если оскорбительные слова не указаны в протоколе, то применяется санкция в виде штрафа. Сперцян за оскорбительное поведение оштрафован на 150 тысяч рублей.

В отношении записи делегата матча по возможному применению оскорбления на почве расизма КДК дело прекратил», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.