  Министр спорта Дегтярев – о новом лимите: «Формула «10+5» коснется лишь четырех клубов»

Министр спорта Дегтярев – о новом лимите: «Формула «10+5» коснется лишь четырех клубов»

Сегодня, 17:17
16

Министр спорта РФ Михаил Дегтярeв сделал новое заявление об ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«В течение минувших полутора лет Минспорт России провел реформы в гимнастике, тяжелой и легкой атлетике, водных видах спорта, гребле. Был создан Российский спортивный фонд, полностью перезагружены потоки финансирования от букмекеров.

Впервые за 40 лет министр спорта возглавил и Олимпийский комитет России. Радикально пересмотрен подход к международным спортивным связям, и диалог наконец возобновился. Вся наша отрасль претерпела серьезные изменения.

Пришло время поменять настройки и в футболе, прежде всего в интересах развития детско-юношеского спорта.

Лимит на иностранных игроков – это ключевой инструмент Минспорта в этом деле наравне с подготовкой тренеров. Наше видение: к 2028 году прийти к параметрам не более десяти иностранных игроков в заявке команды и пяти на поле. Все остальные аспекты отрегулирует футбольное сообщество в лице Российского футбольного союза и лиг.

Суть новаций, которые Минспорт запланировал, проста: иностранцев в российской Премьер-лиге стало слишком много и доля их игрового времени постоянно растет. В сезоне-2024/25 на них выпало 44% игрового времени, в сезоне-2023/2024 – 39%, а годом ранее – 29%. При этом в отдельных клубах этот показатель вот уже несколько сезонов превышает 60%.

В российской Премьер-лиге задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается – с 70% до 60%. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо.

При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула «10+5» коснется лишь четырех команд. Действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров», – сказал Дегтярев.

Источник: «Коммерсантъ»
Россия. Премьер-лига Дегтярев Михаил
biber.ru
1760624730
Эта новость на всех порталах просвистела часа два назад. Спортсайт, и не просто спортивный, а футбольный(!), со звучным именем Бомбардир (!), публикует её позже всех.
Ответить
bset
1760624776
Я помню было 10+5 в начале десятых. Так и живем. Улучшаем, ужесточаем, прогрессируем, а цифры те же саме из раза в раз
Ответить
...уефан
1760625823
...выдерните, кто-нибудь этого утупка из его элитной иномарки и заставьте сесть в чудо отечественного автопрома, может тогда алгоритм принятия решений у него изменится...
Ответить
Цугундeр
1760625860
) Бессмертная моська лает на слонов?)
Ответить
almanev
1760626001
Кто это тело в министры пропихнул?
Ответить
Skull_Boy
1760626281
Ни ссы ЗПРФ Галина и рылы своими жопами все проплатят
Ответить
NewLife
1760627545
Бомбардир, в виде исключения, разреши ответить крепким русским матом этому ЛДПР - министру.
Ответить
Spartak_forv@
1760628573
Дрянь лезет футбол убивать
Ответить
neim
1760628698
Хорошее начало. Дай бог, чтобы на пол пути не остановились, а и дальше продолжили ужесточать это безобразие под названием "лимит".
Ответить
САДЫЧОК
1760629448
Хочет сделать хуже нашему футболу! Надеюсь не засланный казачок-а просто не квалифицированный чиновник!
Ответить
