Реакция Семина на уход президента «Ростова»

Экс-тренер «Ростова» Юрий Семин сожалеет, что клуб покинул Арташес Арутюнянц.
- Арутюнянц был президентом «Ростова» с 2017 года.
- Сообщалось о серьезных финансовых проблемах клуба.
- Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 11 турах.
«Арутюнянц хорошо работал и в большей степени содержал «Ростов». Он много внимания уделял академии, развитию детско-юношеского футбола в клубе.
У меня сложились о нeм самые хорошие впечатления, несмотря на малое время работы. Его уход – это громадная потеря для «Ростова».
Арутюнянц любит футбол, искренне и по-настоящему любит «Ростов». Он опытный человек и в любом качестве будет полезен российскому футболу», – сказал Сeмин.
