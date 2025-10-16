Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Игнатов – об уходе из «Спартака»: «Я не просил заоблачных денег, но мы не договорились»

Игнатов – об уходе из «Спартака»: «Я не просил заоблачных денег, но мы не договорились»

Сегодня, 11:09
1

Полузащитник «Сочи» Михаил Игнатов высказался о летнем уходе из «Спартака». Он ушел свободным агентом.

– Тебе что‑то в «Спартаке» предложили?

– Предлагали, но мы не сошлись в моментах. Предложение мне показалось некорректным. Я не хотел существенно больше, но, думаю, что это мы оставим между нами. Я никогда не гнался за деньгами. Мне было важно больше играть. Мне предложили то же самое, что и до этого было. Я не просил заоблачных денег. Но мы не договорились.

  • У Игнатова за «Спартак» 132 матча, 9 голов, 16 ассистов.
  • С командой игрок брал Кубок.
  • С «Сочи» у Игнатова 3-летний контракт.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Игнатов Михаил
Комментарии (1)
алдан2014
1760603644
Не понимаю игроков,не показывающих игры,но желающих зарплату повыше. Дети лимита.
  • Читайте нас: 