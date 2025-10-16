Игнатов – об уходе из «Спартака»: «Я не просил заоблачных денег, но мы не договорились»

Полузащитник «Сочи» Михаил Игнатов высказался о летнем уходе из «Спартака». Он ушел свободным агентом.

– Тебе что‑то в «Спартаке» предложили?

– Предлагали, но мы не сошлись в моментах. Предложение мне показалось некорректным. Я не хотел существенно больше, но, думаю, что это мы оставим между нами. Я никогда не гнался за деньгами. Мне было важно больше играть. Мне предложили то же самое, что и до этого было. Я не просил заоблачных денег. Но мы не договорились.