  • В «ПСЖ» отшили окружение Дембеле, выигравшего «Золотой мяч»

В «ПСЖ» отшили окружение Дембеле, выигравшего «Золотой мяч»

Сегодня, 22:22

Люди, близкие к Усману Дембеле, попытались улучшить условия его контракта с «ПСЖ».

Окружение 28-летнего футболиста собиралось требовать значительного повышения зарплаты после выигрыша «Золотого мяча».

Сейчас вингер зарабатывает 18 миллионов евро в год до вычета налогов – больше всех в парижской команде.

В «ПСЖ» отшили окружение Дембеле, отметив, что в клубе больше не будет окладов на уровне Лионеля Месси или Неймара (30 млн евро в год).

При этом руководство парижан понимает, что нынешняя зарплата Дембеле не соответствует его новому статусу обладателя «Золотого мяча», поэтому может ее повысить.

Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Дембеле Усман
