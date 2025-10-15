В «ПСЖ» отшили окружение Дембеле, выигравшего «Золотой мяч»

Люди, близкие к Усману Дембеле, попытались улучшить условия его контракта с «ПСЖ».

Окружение 28-летнего футболиста собиралось требовать значительного повышения зарплаты после выигрыша «Золотого мяча».

Сейчас вингер зарабатывает 18 миллионов евро в год до вычета налогов – больше всех в парижской команде.

В «ПСЖ» отшили окружение Дембеле, отметив, что в клубе больше не будет окладов на уровне Лионеля Месси или Неймара (30 млн евро в год).

При этом руководство парижан понимает, что нынешняя зарплата Дембеле не соответствует его новому статусу обладателя «Золотого мяча», поэтому может ее повысить.