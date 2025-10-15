Введите ваш ник на сайте
  Орлов раскритиковал Карпина: «Ради чего сидеть на двух стульях?»

Орлов раскритиковал Карпина: «Ради чего сидеть на двух стульях?»

Сегодня, 20:55
6

Геннадий Орлов критически высказался о совмещении Валерия Карпина в «Динамо» и сборной России.

– Карпин и себя поставил в сложную ситуацию, и клуб. Ну зачем ему сидеть на двух стульях? Ради чего? Надо выбирать одно из двух.

Если ты хочешь, чтобы «Динамо» боролось за медали, ты должен быть постоянно с командой. Да и игра «бело-голубых» при Карпине пока особо не меняется – каждый играет за себя.

Пропустили 17 мячей! Ну, куда это годится. Карпин пригласил из «Ростова» Глебова и Осипенко, но стали ли они лидерами команды?

– Пока, похоже, нет.

– И мне кажется, что и не станут. Они игроки не того уровня, чтобы идти в московскую команду. А Карпин их взял, чтобы ему было, на кого опираться...

После травмы восстановился Тюкавин, но ему еще надо возвратиться в свою форму, пока он от нее далек. Ну и Тюкавин – зависимый игрок. И важно, чтобы ему кто-то помогал из глубины – как Вендел, Барриос, Дуглас Сантос, которые в центре поля создавали превосходство «Зенита». И было бы много голевых моментов – в идеале 10, но хотя бы 2-3.

Конечно, в «Динамо» есть Бителло, который задает тон. Но ему надо найти еще лучший язык с российскими игроками, а времени на это нет. «Динамо» надо ставить игру – и чем быстрее Карпину удастся это сделать, тем быстрее команда начнет набирать очки.

Перед стартом сезона столько денег потратили, говорили о золотых медалях, а сейчас уже Лев Лещенко, их преданный болельщик, говорит, мол, я пойму Валерия Карпина, если он подаст в отставку...

Но «Динамо» само себе это все придумало. Неслучайно Дмитрий Гафин ушел в отставку, значит, какая-то внутренняя ситуация там есть.

  • «Динамо» идет на 8-м месте в РПЛ с 15 очками в 11 турах.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1760551221
Галина с рылы на пару ради д_лдо
Ответить
cska1948
1760551490
Орлов раскритиковал Карпина: «Ради чего сидеть на двух стульях?» ---------------- Как ради чего? Ради двух зарплат, конечно!
Ответить
...уефан
1760551909
..."А я смогу, а я упрямый! Да-а-а, я плу-у-у-т, Я - Труффальдино из Динамо!"(с)/адаптация/...
Ответить
IVANRUS777
1760552083
Глебов пришёл в Динамо ещё до Карпина. Как обычно старичёк Гена забыл таблетки выпить перед своими "умозаключениями".
Ответить
DOCTOR PENALTY
1760553164
Сам бы ты, Гена, не свалился со своей табуретки. )) """""""""""""""""
Ответить
NewLife
1760557563
Наш футбол в плане организации болен. Два стула пуделя это один из симптомов.
Ответить
  • Читайте нас: 