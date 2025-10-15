«Зенит» отпугнул бразильские клубы ценой на защитника Нино

Несколько клубов из Бразилии хотели заполучить зенитовца Нино.
Центральным защитником интересовались «Фламенго», «Васко да Гама», «Крузейро» и «Флуминенсе».
«Зенит» отпугнул потенциальных покупателей ценой на 28-летнего футболиста, оценив его в 15-18 миллионов евро.
- Нино перебрался в Россию за 5 миллионов евро в 2024 году.
- Его статистика: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Рыночная стоимость бразильца – 10 миллионов евро.
Источник: Mengão Web