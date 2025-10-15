«Зенит» отпугнул бразильские клубы ценой на защитника Нино

Несколько клубов из Бразилии хотели заполучить зенитовца Нино.

Центральным защитником интересовались «Фламенго», «Васко да Гама», «Крузейро» и «Флуминенсе».

«Зенит» отпугнул потенциальных покупателей ценой на 28-летнего футболиста, оценив его в 15-18 миллионов евро.