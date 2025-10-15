Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров назвал тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство

Быстров назвал тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство

Сегодня, 09:17
3

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров посоветовал тренера клубу. Он считает, что с Лучано Спаллетти красно-белые боролись бы за чемпионство.

«Спартак» еще проявится, на ваш взгляд?

– Да, когда возьмут нормального тренера. Может, с десятого раза до них дойдут мои советы брать Спаллетти! С Лучано точно боролись бы за чемпионство. Кота в мешке всегда успеют взять, а нормальный тренер сейчас свободен.

– А как же отношения Спаллетти с «Зенитом»?

– А что? Представляете, как это подогрело бы наш чемпионат! Спаллетти против «Зенита» – российский футбол стал бы еще интереснее!

– Вы думаете, Спаллетти действительно мог бы возглавить «Спартак»?

– Почему нет? По стопам Быстрова, ха-ха! А я бы еще пошел ему помогать, занимался бы его любимым делом, брал на себя удар журналистов!

  • «Спартак» сейчас возглавляет Деян Станкович.
  • КЛуб занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.

Еще по теме:
Быстров – о дорогостоящем новичке «Зенита»: «Не показал игру даже на миллион евро»
Быстров объяснил, почему «Спартак» должен уволить Станковича 7
Быстров объяснил критику игры Соболева 2
Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир Спаллетти Лучано
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1760509595
...Может, с десятого раза до них дойдут мои советы... Таких советов - пруд пруди...нет, с этим горем пруди море...нет, такими болванами прудят океаны...
Ответить
Foxitkuban
1760511835
Лучше бы сказал с каким руководством Спартак могли бы бороться за чемпионство. Там хоть кого тренером бери, но если ключевые решения принимают самодуры, то толку не будет.
Ответить
Cleaner
1760515297
СПАРТАКОВЕЦ Вова Быстров плохого СВОЕЙ команде не посоветует. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Главные новости
Фото«Торпедо» объявило об увольнении Парфенова спустя месяц работы
11:12
Семак следит за выступлением «Кайрата» в Лиге чемпионов
10:57
1
Мусаев высказался о о расистском скандале вокруг Сперцяна
10:43
Кокорин объяснил свой уход из «Зенита»: «Большие дяди решили»
10:33
Алексей Миранчук высказался об отстранении сборной России
10:22
Кокорин рассказал о неприемлемых вещах, происходивших в сборной России
09:50
Раскрыта причина конфликта между Черчесовым и Денисовым в «Динамо»
09:36
Быстров назвал тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
09:17
3
Кокорин – о Паке: «Чем меньше будет таких в России – тем лучше будет страна»
09:14
2
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
08:45
1
Все новости
Все новости
Сафонов высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
10:17
Кокорин рассказал о неприемлемых вещах, происходивших в сборной России
09:50
Раскрыта причина конфликта между Черчесовым и Денисовым в «Динамо»
09:36
Быстров назвал тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
09:17
3
Кокорин – о Паке: «Чем меньше будет таких в России – тем лучше будет страна»
09:14
2
Кокорин раскрыл содержание переписки с Заремой
01:10
4
Кокорин подробно объяснил, почему назвал «Спартак» клубом интриганов
00:48
11
Дюков отреагировал на отказ Хайкина от сборной России
Вчера, 23:34
Дюков – о снятии бана со сборной России до конца года: «Надо верить в сенсацию»
Вчера, 23:07
7
Черчесов едко пошутил на тему переноса столетия «Зенита»
Вчера, 22:49
11
ФотоЖена Карпина отреагировала на разгром Боливии двумя словами
Вчера, 22:31
Боксер Лебедев сочинил высмеивающую «Спартак» кричалку
Вчера, 22:21
11
Канчельскис дал совет Станковичу, выбирающему между «Спартаком» и сборной Сербии
Вчера, 22:10
Быстров – о дорогостоящем новичке «Зенита»: «Не показал игру даже на миллион евро»
Вчера, 21:45
ЦСКА должен Гусману деньги за трансфер игрока
Вчера, 21:31
1
ВидеоАлексей Миранчук догнал Мостового по голам за сборную России
Вчера, 21:15
75-летний скаут перешел из «Зенита» в «Спартак»
Вчера, 20:44
3
ВидеоРоссия открыла счет в матче с Боливией: «Раскатали»
Вчера, 20:30
Шикунов объяснил, что хорошего для «Спартака» в уходе Станковича в сборную Сербии
Вчера, 20:23
1
Мостовой: «Всю жизнь давал и даю в долг»
Вчера, 20:09
Черчесов назвал европейскую страну, где он «свой»
Вчера, 19:57
15
Карпин выпустил только одного динамовца в основе на матч с Боливией – через 4 дня игра с «Ахматом»
Вчера, 19:39
5
Талалаев оправдался за пародию на Карпина
Вчера, 19:27
2
Тренер Боливии оказался персональным фанатом российского игрока
Вчера, 19:14
4
Смелый прогноз Губерниева на матч Россия – Боливия
Вчера, 19:04
1
Раскрыт игрок, которому «Химки» задолжали больше всех
Вчера, 18:56
Стало известно, какая воинская специальность у Черчесова
Вчера, 18:47
3
Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»
Вчера, 18:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 