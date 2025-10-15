Быстров назвал тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров посоветовал тренера клубу. Он считает, что с Лучано Спаллетти красно-белые боролись бы за чемпионство.

– «Спартак» еще проявится, на ваш взгляд?

– Да, когда возьмут нормального тренера. Может, с десятого раза до них дойдут мои советы брать Спаллетти! С Лучано точно боролись бы за чемпионство. Кота в мешке всегда успеют взять, а нормальный тренер сейчас свободен.

– А как же отношения Спаллетти с «Зенитом»?

– А что? Представляете, как это подогрело бы наш чемпионат! Спаллетти против «Зенита» – российский футбол стал бы еще интереснее!

– Вы думаете, Спаллетти действительно мог бы возглавить «Спартак»?

– Почему нет? По стопам Быстрова, ха-ха! А я бы еще пошел ему помогать, занимался бы его любимым делом, брал на себя удар журналистов!