Слишкович оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о перспективах московской команды в этом сезоне.

«Спартак» занимает 6 место в РПЛ после 11 туров.

Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 очков.

«Отставание «Спартака» от первого места – шесть очков. Это ничто, и очень рано говорить о том, кто станет чемпионом.

В российском чемпионате очень длинные паузы. И в каждом сезоне есть команда, от которой ждeшь чего-то очень хорошего, но происходят негативные моменты. А команда, от которой никто ничего не ждeт, может добиться успеха. Поэтому очень рано сейчас говорить о чемпионстве. Даже до декабря и окончания первой части сезона ещe очень много матчей, так что сюрпризов мы увидим достаточно.

К тому же пока я не увидел ни одной команды, которая доминировала бы в этом сезоне. Такой, которую можно было бы назвать чемпионской. Возможно всe, ведь все лидеры чемпионата примерно равны. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Зенит» – все рядом, и каждый тур таблица меняется», – сказал Слишкович.