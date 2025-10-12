Введите ваш ник на сайте
  Глебову посоветовали не покидать ЦСКА ради Европы: «Ни в коем случае»

Глебову посоветовали не покидать ЦСКА ради Европы: «Ни в коем случае»

Сегодня, 22:13

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порекомендовал Кириллу Глебову остаться в России.

Ранее стало известно, что на 19-летнего полузащитника претендуют еще четыре европейские команды: «Интер», «Аталанта», «Ньюкасл» и «Лейпциг».

«Сейчас Глебову ни в коем случае нельзя даже задумываться о переезде в Европу. Нужно еще как следуют заматереть в чемпионате России. Зачем Кириллу в 19 лет ехать в Италию? Только изуродовать парня… Его не станут там жалеть. Глебова будут эксплуатировать. Это у нас он может где-то отдохнуть и подлечиться, а в Европе нужно вспахивать каждую игру.

Если Глебову сейчас 19 лет, то только в 23 года нужно думать о переезде, если он вообще захочет. Но вопрос – зачем туда ехать? Есть ряд примеров в том же ЦСКА, кто потерялся после перехода. Тот же Федор Чалов… В Швейцарии никому не понравился. Сейчас в Греции его хотят отдать в аренду. Это морально убивает спортсмена. Играл бы себе в ЦСКА и забивал хотя бы. Отличный такой пример – Игорь Акинфеев. Он никуда не перешел. Поэтому Глебову не стоит ехать», – сказал Пономарев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл Пономарев Владимир
