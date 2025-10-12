Введите ваш ник на сайте
Зидан высказался о возвращении к работе

Сегодня, 16:34

Тренер Зинедин Зидан планирует вернуться на скамейку.

«Я обязательно вернусь к работе в качестве главного тренера, это мой план.

Я хочу однажды стать главным тренером сборной Франции… Посмотрим», – сказал Зидан.

  • Главный тренер сборной Франции 56-летний Дидье Дешам в январе объявил, что оставит свой пост по окончании ЧМ-2026.
  • Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет видеть Зидана на посту главного тренера после отставки Жозе Моуринью в конце августа.
  • Зидан без работы с 2021 года, когда покинул «Реал».

