Зидан высказался о возвращении к работе

Тренер Зинедин Зидан планирует вернуться на скамейку.
«Я обязательно вернусь к работе в качестве главного тренера, это мой план.
Я хочу однажды стать главным тренером сборной Франции… Посмотрим», – сказал Зидан.
- Главный тренер сборной Франции 56-летний Дидье Дешам в январе объявил, что оставит свой пост по окончании ЧМ-2026.
- Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет видеть Зидана на посту главного тренера после отставки Жозе Моуринью в конце августа.
- Зидан без работы с 2021 года, когда покинул «Реал».
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо