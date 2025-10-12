Фигурист Плющенко дал конкретный совет Батракову, что делать дальше

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко впечатлен игрой Алексея Батракова из «Локомотива».
«Я слежу за «Локомотивом», и мне очень нравится Батраков! Мне нравится, как он двигается, какое у него рвение и желание.
Алексей должен уезжать в Европу. Когда? Не знаю. Это должны решать его агенты», – сказал Плющенко.
- Батраков накануне принес сборной России победу над Ираном (2:1).
- Футболист «Локомотива» стоит 23 миллиона евро – дороже всех россиян.
- Летом Батракова не продали саудовскому «Аль-Иттихаду».
Источник: «Советский спорт»