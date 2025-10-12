99-летний Симонян раскрыл секрет долголетия

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров опубликовал пост в честь 99-летия экс-спартаковца Никиты Симоняна.

«Спрашивал у Никиты Палыча: в чем секрет долголетия – но не для рилсов, а в ходе доверительной беседы.

Помимо прочего Никита Палыч упомянул руководство РФС и отметил поддержку в том, что позволили вносить посильную лепту в работу организации, а не уходить на пенсию. Есть мотивация и самоконтроль: прежде чем поехать в Дом футбола, Никита Палыч готовится, обдумывает, созванивается с коллегами. Это дает силы, настрой!

Всего наилучшего, Никита Палыч!» – написал Бодров.