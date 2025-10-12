«Спартак» поздравил своего лучшего бомбардира с 99-летием

Бывшему форварду и тренеру «Спартака» Никите Симоняну исполнилось 99 лет.
«Мы от всей души поздравляем старейшего ветерана красно-белых и почетного президента Комитета ветеранов!
Его бесценный вклад навсегда вписан в историю нашего клуба: шесть чемпионств и пять кубков СССР как игрок и как тренер.
А несколько дней назад легенде «Спартака» присвоили звание Героя Труда за особые заслуги перед государством.
С днем рождения, Никита Павлович! Вся спартаковская семья желает Вам крепкого здоровья и поздравляет с праздником», – написал клуб.
- Нападающий выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год.
- Симонян – лучший бомбардир в истории клуба (160 голов).
- Сейчас он занимает пост первого вице-президента РФС.
Источник: телеграм-канал «Спартака»