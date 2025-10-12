«Спартак» поздравил своего лучшего бомбардира с 99-летием

Бывшему форварду и тренеру «Спартака» Никите Симоняну исполнилось 99 лет.

«Мы от всей души поздравляем старейшего ветерана красно-белых и почетного президента Комитета ветеранов!

Его бесценный вклад навсегда вписан в историю нашего клуба: шесть чемпионств и пять кубков СССР как игрок и как тренер.

А несколько дней назад легенде «Спартака» присвоили звание Героя Труда за особые заслуги перед государством.

С днем рождения, Никита Павлович! Вся спартаковская семья желает Вам крепкого здоровья и поздравляет с праздником», – написал клуб.