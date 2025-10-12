Введите ваш ник на сайте
«Спартак» поздравил своего лучшего бомбардира с 99-летием

Сегодня, 10:48
5

Бывшему форварду и тренеру «Спартака» Никите Симоняну исполнилось 99 лет.

«Мы от всей души поздравляем старейшего ветерана красно-белых и почетного президента Комитета ветеранов!

Его бесценный вклад навсегда вписан в историю нашего клуба: шесть чемпионств и пять кубков СССР как игрок и как тренер.

А несколько дней назад легенде «Спартака» присвоили звание Героя Труда за особые заслуги перед государством.

С днем рождения, Никита Павлович! Вся спартаковская семья желает Вам крепкого здоровья и поздравляет с праздником», – написал клуб.

  • Нападающий выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год.
  • Симонян – лучший бомбардир в истории клуба (160 голов).
  • Сейчас он занимает пост первого вице-президента РФС.

Губерниев поздравил Симоняна: «Меня зачали, когда «Арарат» сделал золотой дубль» 2
«Мозолю глаза, столько не живут!»: Симонян – о 99-летии 4
99-летний Симонян раскрыл секрет долголетия
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Вжыхъ
1760256007
Кремень!
Ответить
...уефан
1760258057
...достойно! Остаётся, только присоединиться к поздравлениям и пожеланиям. Здоровья и жизненных сил!...
Ответить
Тинез Розоп
1760259709
Наши поздравления ветерану. Эх , как бы Вас хотелось поздравить со столетием - чемпионством!…
Ответить
Спартач80
1760260323
Никита Павлович - ЛЕГЕНДА!!!
Ответить
k611
1760261806
Солидная дата! Здоровья и бодрости!
Ответить
