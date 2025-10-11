Ветеран «Зенита» заявил, что Соболев не соответствует уровню клуба

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Баранник недоволен уровнем нападающего команды Александра Соболева.
– Не хочу называть трансфер «Соболева» в «Зенит» ошибочным. По этому поводу уже много всего сказано. И так есть один бывший игрок «Зенита» и «Спартака», который очень «лестно» высказывается об игре Соболева.
– Вы про Владимира Быстрова?
– Думаю, вы уже сами додумаете. Но, на мой взгляд, Соболев не соответствует уровню «Зенита», тем амбициям и тому уровню, который все ожидают увидеть от петербургской команды.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
- В течение года с небольшим Соболев провел за «Зенит» 45 матчей, забил 12 голов, сделал 5 ассистов.
- С приходом Александра у «Зенита» прервалась трофейная серия в РПЛ.
Источник: Legalbet