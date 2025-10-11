В «Спартаке» конфликт насчет кандидатуры нового тренера

Инсайдер Иван Карпов поделился информацией о внутренних разногласиях в «Спартаке» насчет фигуры нового тренера.

«Руководство «Спартака» за Владимира Ивича; спортивный директор Франсис Кахигао – за Луиса Гарсию Пласу: на днях клуб обратился к представителям Ивича с предложением возглавить красно-белых после отставки Деяна Станковича.

Агенты сослались на действующий контракт серба и предложили выйти на эмиратский «Аль-Айн» для решения этого вопроса (неустойка за уход всего тренерского штаба оценивается в 4 миллиона евро).

Спартаковцы просили представителей Ивича, чтобы коуч пообщался с Кахигао, по итогам чего испанец принял бы окончательное решение о его назначении (или нет). Но получили отказ из-за контрактных обязательств серба.

Кахигао настаивает, что только специалист, которого приведет он, сделает «Спартак» чемпионом. И так как общения Франсиса с Ивичем не было, и без оффициального оффера по сербу не будет, то новым КБ-тренером рискует стать очередной пиренейский ноунейм», – написал Карпов.