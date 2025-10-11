Введите ваш ник на сайте
В «Спартаке» конфликт насчет кандидатуры нового тренера

Сегодня, 11:24
9

Инсайдер Иван Карпов поделился информацией о внутренних разногласиях в «Спартаке» насчет фигуры нового тренера.

«Руководство «Спартака» за Владимира Ивича; спортивный директор Франсис Кахигао – за Луиса Гарсию Пласу: на днях клуб обратился к представителям Ивича с предложением возглавить красно-белых после отставки Деяна Станковича.

Агенты сослались на действующий контракт серба и предложили выйти на эмиратский «Аль-Айн» для решения этого вопроса (неустойка за уход всего тренерского штаба оценивается в 4 миллиона евро).

Спартаковцы просили представителей Ивича, чтобы коуч пообщался с Кахигао, по итогам чего испанец принял бы окончательное решение о его назначении (или нет). Но получили отказ из-за контрактных обязательств серба.

Кахигао настаивает, что только специалист, которого приведет он, сделает «Спартак» чемпионом. И так как общения Франсиса с Ивичем не было, и без оффициального оффера по сербу не будет, то новым КБ-тренером рискует стать очередной пиренейский ноунейм», – написал Карпов.

  • «Спартак» после 11 туров занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в активе.
  • У Деяна Станковича контракт до лета 2027 года.
  • В ближайшем туре «Спартак» примет «Ростов».

Карпин оценил дебют Умярова за сборную России
Директор «Спартака» улетел в Испанию за новым тренером 8
Стало известно, когда «Спартак» уволит Станковича 6
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Аль-Айн Спартак Пласа Луис Гарсия Ивич Владимир
Комментарии (9)
алдан2014
1760171430
Интересно,как долго Кахигао,будет противостоять мальчикам из Лукойла? Может раньше Станка уйти
Ответить
Cleaner
1760171516
В «Спартаке» конфликт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1760171569
Потекло из свинарни. Гыгыгы
Ответить
Artemka444
1760171881
Мощь просто а не команда!!!
Ответить
...уефан
1760174942
...ну-да, конечно же всё это происходит в присутствии или постоянном информировании этой тухлой рыбы...
Ответить
Блямба
1760176059
Федотова бы к хрякам определить в качестве пастуха
Ответить
NewLife
1760176128
Ноунэйм пишет эту хрень.
Ответить
NewLife
1760176333
Я тащусь от того, как вся помойка от мала до велика обсуждает тренерские вопросы Спартака. Ваши отрицательные симпатии и жалобный пердеж унизительны и смешны.
Ответить
Девушка Батракова, которая старше его на 10 лет, отреагировала на гол Алексея Ирану
12:50
1
Сафонов высказался о расистском скандале вокруг Сперцяна
12:19
Директор «Спартака» улетел в Испанию за новым тренером
11:36
8
Стало известно, когда «Спартак» уволит Станковича
11:29
6
В «Спартаке» конфликт насчет кандидатуры нового тренера
11:24
9
Умяров отреагировал на фаната ЦСКА во главе «Спартака»
10:51
2
Губерниев назвал лучшего игрока России: «Это ясно всем!»
10:30
4
Радимов определил худшего игрока России в матче с Ираном
10:02
«Меня не совсем устраивает»: Сафонов – о ситуации в «ПСЖ»
09:18
5
Победа России, новый тренер «Оренбурга», ЦСКА продлил контракт с Мойзесом и другие новости
01:36
Батраков описал сборную Ирана двумя словами
12:34
Рабинер прокомментировал победу России над Ираном
12:08
Карпин оценил дебют Умярова за сборную России
11:51
Кисляк сделал выбор между Месси и Роналду
11:15
1
Умяров отреагировал на фаната ЦСКА во главе «Спартака»
10:51
2
Пост Сафонова по итогам матча с Ираном
10:44
Губерниев назвал лучшего игрока России: «Это ясно всем!»
10:30
4
Стало известно, что сказал Карпин в раздевалке в перерыве матча с Ираном
10:25
1
Мостовой предложил себя «Спартаку»: «Такого опыта, как у меня, у многих не было и не будет»
10:20
5
2 игрока дебютировали за Россию в матче с Ираном
10:06
Радимов определил худшего игрока России в матче с Ираном
10:02
Реакция РФС на решение ФИФА не отстранять Израиль
09:56
3
Ловчев прокомментировал победу России над Ираном
09:37
Новый глава «Спартака» обозначил цель клуба на сезон
01:06
23
Губерниев прокомментировал победу России над Ираном
00:54
2
Карпин: «У Мелехина разорвано ухо»
00:42
3
Умяров описал Карпина двумя словами
00:35
3
Пономарев поставил оценку сборной России за матч с Ираном
00:26
2
Реакция Мостового на победу России над Ираном
00:00
2
Мелехин получил удар шипами в ухо – иранца за это не удалили
Вчера, 23:24
5
Боярский – в юбилей Бубнова: «Он для меня особенный и даже родной»
Вчера, 22:59
Карпин прокомментировал победу России над Ираном
Вчера, 22:48
3
Тренер Ирана – о поражении от России: «Хорошая тренировка перед ЧМ-2026»
Вчера, 22:41
Глебов описал победу над Ираном одним прилагательным
Вчера, 22:34
63:8 – счет последних 20 матчей сборной России
Вчера, 22:23
9
Беспроигрышная серия сборной России достигла юбилейной отметки
Вчера, 22:10
14
Товарищеский матч. Россия обыграла в Волгограде участника ЧМ-2026 (2:1)
Вчера, 22:00
24
Генич ответил, кто сильнее – Аршавин или Глушенков
Вчера, 21:42
7
