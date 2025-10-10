Кисляк ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможном трансфере в «Зенит». В интервью Нобелю Арустамяну он заявил, что не хочет в данный момент переходить в петербургскую команду.

– Глушенков ушел в «Зенит». Он сказал откровенно, что это лучше, чем поехать в среднюю команду в топ-5. Ты бы ушел в «Зенит»? На большую зарплату, на суперусловия, ЦСКА бы отдали 50 миллионов за тебя, например.

– Честно, не хочу загадывать. Но на данный момент я бы не перешел. Не вижу смысла, когда у тебя все хорошо в своем клубе, когда тебе доверяют тренеры и любит руководство, уходить в «Зенит». Если твой клуб тем более конкурентоспособен за самые высокие места, то зачем уходить? Но если мне ЦСКА скажет (уходи), – то что мне остается делать? На данный момент, наверное, нет.