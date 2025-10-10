Введите ваш ник на сайте
Корнеев сравнил уровень вратарей «Зенита»

Сегодня, 07:41
2

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о голкиперах команды.

«Во вратарской линии «Зенита» большая конкуренция, на мой взгляд. Честно скажу, я предпочитаю Латышонка. Однако должен признать, что Адамов во многих играх держал ворота в неприкосновенности и позволял «Зениту» в каких‑то моментах оклематься и добиться того, чего команда может добиваться.

С момента попадания в основу Адамов практически не допускает грубых ошибок, поэтому я считаю логичным доверие со стороны Семака. Тем не менее, пока у меня нет четкого впечатления по Адамову. По Латышонку оно есть. По Адамову нужно больше матчей», – сказал Корнеев.

  • 27-летний Евгений Латышонок в этом сезоне провел за «Зенит» 7 матчей, пропустил 9 голов, сыграл на ноль в 1 встрече.
  • 27-летний Денис Адамов в текущем сезоне сыграл за петербуржцев в 9 матчах, пропустил 6 голов, сыграл на ноль в 5 встречах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Адамов Денис Латышонок Евгений Корнеев Игорь
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1760071971
"выскаазался о голкиперах ккомааанды" вы бухие, что ли? или эстонцы?
Ответить
Галина Бронемясова
1760072886
хер знает, откуда у нас взялся адамов, вроде из сочи купили когда-то. но как же он вытащил нас в краснодаре, отбив мёртвый мяч на первой же минуте, и вообще отстоял на ноль, что сложно было представить. ехали за поражением - а вернулись с победой. во многом благодаря вратарю.
Ответить
