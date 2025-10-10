Корнеев сравнил уровень вратарей «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о голкиперах команды.

«Во вратарской линии «Зенита» большая конкуренция, на мой взгляд. Честно скажу, я предпочитаю Латышонка. Однако должен признать, что Адамов во многих играх держал ворота в неприкосновенности и позволял «Зениту» в каких‑то моментах оклематься и добиться того, чего команда может добиваться.

С момента попадания в основу Адамов практически не допускает грубых ошибок, поэтому я считаю логичным доверие со стороны Семака. Тем не менее, пока у меня нет четкого впечатления по Адамову. По Латышонку оно есть. По Адамову нужно больше матчей», – сказал Корнеев.