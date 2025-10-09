Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Карпин ответил на вопрос о мотивации игроков: «Я их бью и запугиваю»

Карпин ответил на вопрос о мотивации игроков: «Я их бью и запугиваю»

Сегодня, 21:21
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о мотивации футболистов.

– Какие конкретные методы психологии вы используете при работе с ребятами?

– Бью и запугиваю. Шутка.

Ответственность другая. В отборочных, когда игра идет за результат и когда ты играешь в третьем туре – ответственность разная.

Психологию победителя хотелось бы увидеть, но пока проверить нельзя. Мы работаем над тем, чтобы у ребят уходила боязнь ошибки, которая у них, как говорят, заложена с детства.

  • Россия примет Иран в пятницу, 10 октября, в 20:00 мск.
  • Матч пройдет в Волгограде, на следующей неделе будет еще одна товарищеская встреча – с Боливией.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
Комментарии (1)
insider_retro
1760035001
"...Бью и запугиваю..." А они у него бигуди скручивают...
