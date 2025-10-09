Карпин ответил на вопрос о мотивации игроков: «Я их бью и запугиваю»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о мотивации футболистов.
– Какие конкретные методы психологии вы используете при работе с ребятами?
– Бью и запугиваю. Шутка.
Ответственность другая. В отборочных, когда игра идет за результат и когда ты играешь в третьем туре – ответственность разная.
Психологию победителя хотелось бы увидеть, но пока проверить нельзя. Мы работаем над тем, чтобы у ребят уходила боязнь ошибки, которая у них, как говорят, заложена с детства.
- Россия примет Иран в пятницу, 10 октября, в 20:00 мск.
- Матч пройдет в Волгограде, на следующей неделе будет еще одна товарищеская встреча – с Боливией.
Источник: «Матч ТВ»