В «Зените» прокомментировали срыв матча с командой Примеры

В пресс-службе «Зенита» подтвердили, что товарищеский матч с «Овьедо» из Примеры сорван.

«Зенит» действительно рассматривал возможность проведения товарищеского матча с командой из топ европейской лиги в октябрьскую паузу на сборные, было получено предварительное согласие и подтверждена готовность провести матч.

К сожалению, по ряду объективных причин и логистических барьеров организовать подобный выезд сейчас не удалось.

При этом мы рассчитываем все же провести международную игру в будущем и продолжаем вести переговоры с разными командами, в том числе и европейскими клубами», – сообщили в петербуржском клубе.