«Локо» отказался от 30 миллионов за Батракова

Саудовский «Аль-Иттихад» пытался купить у «Локомотива» полузащитника Алексея Батракова.

Саудовцы предлагали 30 миллионов евро и бонусы. Самому игроку давали зарплату 5 миллионов евро в год + бонусы.

От такой продажи московский клуб отказался, равно как и сам Батраков отказался переезжать в Азию.