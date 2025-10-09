«Локо» отказался от 30 миллионов за Батракова

Саудовский «Аль-Иттихад» пытался купить у «Локомотива» полузащитника Алексея Батракова.
Саудовцы предлагали 30 миллионов евро и бонусы. Самому игроку давали зарплату 5 миллионов евро в год + бонусы.
От такой продажи московский клуб отказался, равно как и сам Батраков отказался переезжать в Азию.
- 20-летний Батраков провел в этом сезоне 15 матчей за «Локомотив», забил 11 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с красно-зелеными рассчитан до середины 2029 года.
- За «Аль-Иттихад» выступает обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.
