Семин прокомментировал лидерство ЦСКА в РПЛ

Юрий Семин поделился впечатлениями от игры ЦСКА в сезоне РПЛ-2025/26.

Армейцы лидируют в чемпионате после 11 туров.

Они набрали 24 очка, опережая на 1 балл «Краснодар» и «Локомотив».

«Мне очень нравится настрой ЦСКА. Игроки, например, Кисляк и Глебовым, держат уровень на протяжении всего старта сезона, а не демонстрируют класс только в конкретной игре. Это говорит о их стабильной физике и стабильном мастерстве.

Команда растет, играет с каждым матчем все лучше и лучше. ЦСКА ставит правильный футбол, хорошо действуют в обороне и ярко в атаке. У них есть баланс на каждом участке поля.

Лидерство ЦСКА в турнирной таблице закономерно. Но в чемпионате есть прекрасно играющие «Краснодар» и «Локомотив». Еще есть и «Зенит», который не на много отстает от лидеров.

Все только начинается. Не спешил бы говорить о конечных результатах. Даже команды, которые находятся во второй половине таблицы, преподносят сюрпризы», – сказал Семин.