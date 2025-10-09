Аленичев сказал, где видит Глушакова после завершения карьеры

Дмитрий Аленичев прогнозирует тренерскую карьеру для экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

«Глушаков – центральный полузащитник, а таким я больше симпатизирую, так как играл на этой позиции сам.

Неоднократно говорил Денису, что хотелось бы видеть его тренером. Конечно, он не должен сразу претендовать на роль главного тренера ведущих команд РПЛ.

Он это понимает, начать карьеру с первой или второй лиги – это нормально.

Убежден, что Денис должен работать в направлении главного тренера, а не менеджера или спортивного директора», – сказал Аленичев.