Осинькин назвал лучшим игроком России футболиста со скандальным имиджем

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

– Самый обсуждаемый среди ваших воспитанников – Глушенков. Объясните, как вы с ним ладили?

– Нормально ладил. У нас всегда были хорошие отношения. Не понимаю, откуда у него появился имидж скандального или избалованного футболиста. Максим – нормальный человек. С ним можно разговаривать и ладить.

Но «Зенит» – это сложнейшая экосистема. Футболисты по 20-30 миллионов, конкуренция жесточайшая. Тем не менее, я считаю, что Глушенков всегда должен быть в стартовом составе. Да, я в этом вопросе предвзят, но по уровню и потенциалу это один из лучших игроков страны. Моe мнение: даже лучший.