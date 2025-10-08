Осинькин назвал лучшим игроком России футболиста со скандальным имиджем

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.
– Самый обсуждаемый среди ваших воспитанников – Глушенков. Объясните, как вы с ним ладили?
– Нормально ладил. У нас всегда были хорошие отношения. Не понимаю, откуда у него появился имидж скандального или избалованного футболиста. Максим – нормальный человек. С ним можно разговаривать и ладить.
Но «Зенит» – это сложнейшая экосистема. Футболисты по 20-30 миллионов, конкуренция жесточайшая. Тем не менее, я считаю, что Глушенков всегда должен быть в стартовом составе. Да, я в этом вопросе предвзят, но по уровню и потенциалу это один из лучших игроков страны. Моe мнение: даже лучший.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 12 матчей за «Зенит», забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
- Он выступал под руководством Осинькина в «Чертанове» в 2016–2018 годах и в «Крыльях Советов» в 2020–2022 годах с перерывами.
Источник: «Чемпионат»