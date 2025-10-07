Введите ваш ник на сайте
Черданцев проанализировал дерби ЦСКА – «Спартак»

Сегодня, 18:18
5

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев подвел итоги столичного дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.

  • Армейцы вели 3:0 к 18-й минуте.
  • В итоге ЦСКА победил со счетом 3:2 и оторвался на 6 очков от «Спартака».

«ЦСКА повезло, что они выиграли. «Спартак» провел хороший матч. Другое дело, что они начали играть после счета 3:0. Особенно второй тайм они сыграли очень качественно.

Большой вопрос к тренерам, которые снова занимались какими‑то экспериментами. Эксперимент провалился, и это дало фору ЦСКА в три мяча. Да, был спорный пенальти, но это не отменяет первого гола, который был пропущен в самом начале игры.

Это всe очень странно, стабильности состава нет. Постоянные переводы футболистов на разные позиции, использование Маркиньоса, который опять не попал в игру.

Замены в перерыве говорят о том, что со стартовым составом не угадали. В принципе, игра ничейная.

«Спартак» второй тайм провел мощно и не случайно Челестини сказал, что это лучшая команда, против которой они играли. Это комплимент «Спартаку». Но надо играть с первых минут, а не со второго тайма«, – сказал Черданцев.

Еще по теме:
Комментаторы матча ЦСКА – «Спартак» и других игр 11-го тура 10
Черданцев назвал игроков «Спартака», которые мешают друг другу на поле 9
Черданцев назвал две причины, из-за которых в РПЛ стало больше судейских скандалов 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Черданцев Георгий
Комментарии (5)
VVM1964
1759851096
Тот случай, когда полностью согласен !!!
Ответить
Интерес
1759851917
Пусть так ЦСКА везёт и дальше,а Чердак прославляет "Спартак" и Станка.Как потенциальных чемпионов последних -дцати лет.
Ответить
...уефан
1759852516
...ну, против очевидного было бы глупо переть, встал к той стене, где писсуары - логично...
Ответить
cska1948
1759853805
Хоть бы один из знатоков футбола сказал, как бы играл «Спартак», выйдя на второй тайм при счёте 3:1 в свою пользу. Неужели безоглядно бежал в атаку и старался максимально взвинтить темп? Или всё-таки сел в оборону и при любом удобном случае тянул время? Если Черданцев этого не понимает, то какой он, к чёрту, футбольный специалист? «Спартак» хорошо играл, да, хорошо, по причине того, что армейцы уже к 20-й минуте решили исход матча в свою пользу, и им незачем было бежать в атаку во втором тайме. И ещё мнит из себя бог знает какого знатока футбола. Похоже, что у болельщиков Спартака, когда они начинают рассуждать о Спартаке сносит крышу и Черданцев не исключение.
Ответить
