Черданцев проанализировал дерби ЦСКА – «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев подвел итоги столичного дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.

Армейцы вели 3:0 к 18-й минуте.

В итоге ЦСКА победил со счетом 3:2 и оторвался на 6 очков от «Спартака».

«ЦСКА повезло, что они выиграли. «Спартак» провел хороший матч. Другое дело, что они начали играть после счета 3:0. Особенно второй тайм они сыграли очень качественно.

Большой вопрос к тренерам, которые снова занимались какими‑то экспериментами. Эксперимент провалился, и это дало фору ЦСКА в три мяча. Да, был спорный пенальти, но это не отменяет первого гола, который был пропущен в самом начале игры.

Это всe очень странно, стабильности состава нет. Постоянные переводы футболистов на разные позиции, использование Маркиньоса, который опять не попал в игру.

Замены в перерыве говорят о том, что со стартовым составом не угадали. В принципе, игра ничейная.

«Спартак» второй тайм провел мощно и не случайно Челестини сказал, что это лучшая команда, против которой они играли. Это комплимент «Спартаку». Но надо играть с первых минут, а не со второго тайма«, – сказал Черданцев.