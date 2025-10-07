Бабаев ответил, когда ЦСКА продаст Кисляка

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможной продаже полузащитника Матвея Кисляка.

«Мы спокойно относимся к информации по Матвею Кисляку. Мы рады, что он добился такого прогресса и интереса от европейских клубов.

Но, как вы знаете, недавно мы существенно улучшили финансовые условия его контракта в одностороннем порядке без какого-либо продления. Потому что Матвей заслужил, у нас есть такая практика, вне зависимости от того, что прописано в трудовом договоре, если футболист добивается хороших результатов, демонстрирует качественное улучшение, то мы часто увеличиваем финансовые условия.

Если зимой будут предложения, то мы их, конечно, рассмотрим, но задачи такой нет. Мы хотим, чтобы Матвей задержался в ЦСКА. Помог нам одержать победу в турнире.

Дальше уже будет многое зависеть от обстоятельств, желания самого Матвея, предложения клубов. Летом по нему были два предложения от турецких клубов, но не было таких, от которых не отказаться», – заявил Бабаев.