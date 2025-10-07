Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бабаев ответил, когда ЦСКА продаст Кисляка

Сегодня, 17:43
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможной продаже полузащитника Матвея Кисляка.

«Мы спокойно относимся к информации по Матвею Кисляку. Мы рады, что он добился такого прогресса и интереса от европейских клубов.

Но, как вы знаете, недавно мы существенно улучшили финансовые условия его контракта в одностороннем порядке без какого-либо продления. Потому что Матвей заслужил, у нас есть такая практика, вне зависимости от того, что прописано в трудовом договоре, если футболист добивается хороших результатов, демонстрирует качественное улучшение, то мы часто увеличиваем финансовые условия.

Если зимой будут предложения, то мы их, конечно, рассмотрим, но задачи такой нет. Мы хотим, чтобы Матвей задержался в ЦСКА. Помог нам одержать победу в турнире.

Дальше уже будет многое зависеть от обстоятельств, желания самого Матвея, предложения клубов. Летом по нему были два предложения от турецких клубов, но не было таких, от которых не отказаться», – заявил Бабаев.

  • В этом сезоне Кисляк забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

Еще по теме:
Топ-5 игроков РПЛ по версии Мостового 9
Быстров назвал двух лучших игроков РПЛ
Семин назвал двух лучших игроков РПЛ прямо сейчас 3
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей Бабаев Роман
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1759851278
Кисляк немного скорости под сбавил, чем то историю с Аббосом напоминает А Глебов наоборот.
Ответить
Интерес
1759853700
То есть, вас останавливает только вопрос цены.Как то я об этом подзабыл.
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему Захарян не играет 2,5 недели
20:32
Карпин раскрыл, как его называли во время футбольной карьеры
20:20
Казахстан пытался переманить защитника сборной России
20:08
1
Абаскаль недоволен результатами «Спартака»
19:40
2
На динамовца Нгамале появился еще один претендент
19:30
Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?»
19:19
9
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим»
19:00
21
Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес
18:43
1
Президент европейского клуба поздравил Путина с днем рождения
18:35
2
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
18:27
Все новости
Все новости
ЦСКА отказался от претензий к судейству в дерби со «Спартаком»
19:50
1
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим»
19:00
20
Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство
18:51
4
Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес
18:43
1
Черданцев проанализировал дерби ЦСКА – «Спартак»
18:18
5
Смолов поддержал Сперцяна, обвиненного в расизме
18:06
2
Сафонов назвал лучшего российского тренера
17:56
Бабаев ответил, когда ЦСКА продаст Кисляка
17:43
3
В «Рубине» рассказали о стоимости Даку
17:31
Колосков оценил запрет русского языка в украинском футболе
17:17
Карпин объяснил отсутствие Соболева и Захаряна в итоговом составе сборной России
17:05
«Спартак» нашел замену для Станковича в Испании
16:45
26
Карпин сказал, когда вернет Джикию в сборную России
16:37
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам проигранного дерби с «Локомотивом»
16:29
1
Карпин прокомментировал сравнения Глушенкова с Аршавиным
16:16
Стало известно, почему «Спартак» игнорирует российских тренеров
15:51
9
Реакция Карпина на угрозу министра спорта
15:41
12
21-летний футболист ЦСКА: «Я хочу в сборную России»
15:30
5
Карпин отреагировал на информацию о конфликте с экс-главой «Динамо»
15:15
Против Писарского открыли еще одно дело о ставках
15:00
1
Экс-тренер «Барселоны» ответил на предложение «Спартака»
14:48
10
Кафанов объяснил, почему Максименко пропускает много голов
14:38
11
Карпин назвал российского футболиста, способного войти в топ-30 номинантов на «Золотой мяч»
14:28
3
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Акроном»
14:14
12
Карпин – о дебютном вызове Умярова в сборную России: «Не выдержал давления»
13:59
Титов прокомментировал решение «Спартака» не увольнять Станковича
13:47
3
Талалаев сурово оштрафовал игрока «Балтики» за пропущенный гол
13:46
4
Мостовой отказался возглавить клуб РПЛ
13:33
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 