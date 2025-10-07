Карпин прокомментировал сравнения Глушенкова с Аршавиным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к сравнениям Андрея Аршавина и Максима Глушенкова.
«Смысл сравнивать Пеле, Марадону, Месси? Как доказать и показать? Все знают, что это великие игроки, хотя кто‑то не видел Марадону даже, какой смысл и для чего?
Если только для кликабельных заголовков», – заявил Карпин.
- В этом сезоне Глушенков забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 12 матчах.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
Источник: «Матч ТВ»