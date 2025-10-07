Карпин прокомментировал сравнения Глушенкова с Аршавиным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к сравнениям Андрея Аршавина и Максима Глушенкова.

«Смысл сравнивать Пеле, Марадону, Месси? Как доказать и показать? Все знают, что это великие игроки, хотя кто‑то не видел Марадону даже, какой смысл и для чего?

Если только для кликабельных заголовков», – заявил Карпин.