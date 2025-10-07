Матч «Зенита» с клубом Примеры сорвался: известна причина

«Зенит» не сыграет с «Овьедо» этой осенью. Матч сорвался.

«Первый за три года евровыезд ФК «Зенит» сорвался. «Овьедо» не смог гарантировать, что СБГ получат визы и смогут пересечь границу.

Испанцы сами вышли на питерский клуб с предложением сыграть товарняк. Ла Лига и УЕФА одобрили проведение матча в паузы на сборные. «Зенит» был готов оформлять билеты и бронировать гостиницу, но попросил гарантии того, что команду не развернут на границе, которые клуб не получил.

«Зенит» общался с «Севильей» и бельгийским «Стандартом», но организовать товарищеские матчи также не удалось», – написал источник.