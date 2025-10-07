Глушаков оценил назначение пенальти в ворота «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков назвал спорным пенальти, назначенный в ворота команды в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

Главным судьей матча был Артем Чистяков.

Он назначил 11-метровый в ворота красно-белых с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро. На 12-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков.

ЦСКА вышел в лидеры РПЛ.

– Пенальти в ворота «Спартака» вызвал споры.

– Бред в таком матче ставить такие пенальти, я бы не назначил. С ВАР футбол потихоньку превращается в балет, потому что мы привыкли, что защитники бьют нападающих, пожестче играют, цепляют, идет мужская борьба. Сейчас же все защитники перестраховываются, руки убирают, не хватают. Никто не понимает, поставят пенальти или не поставят, потому что у всех судей трактовки разные.

Ценность игры в футбол чуть-чуть пропадает, раньше было интересно посмотреть на симуляции футболистов, обманет судью или нет. Максим Бузникин отличался этим (смеется). Гол Диего Марадоны рукой до сих вспоминают все, и это здорово, что такой эпизод был в мировом футболе. А сейчас только одни скандалы получаются с этим ВАР.