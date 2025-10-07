Новый глава «Спартака» продолжит хоккейную карьеру

Олег Некрасов, новый генеральный директор «Спартака», продолжит выступать за хоккейную команду второй люксембургской лиги Cool Puckers.
Об этом сообщил капитан Николя Витткок.
- Накануне Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора красно-белых.
- Ранее он также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».
- Некрасов принял «Спартак» на 6-м месте РПЛ.
«Сергей – очень хороший хоккеист и мой большой друг. Я невероятно уважаю его как человека. Знаю, что он стал новым гендиректором «Спартака». Он борец! Плюс в хорошем смысле одержим игрой, он отдает всего себя на площадке.
Будет ли он продолжать играть за команду? Да. Он часто путешествует и работает. На всех матчах его не было, но это не отменяет того, что он хороший хоккеист. Он предупредил меня, что в этом году ему будет сложно приезжать из-за большого загруза. Но если он будет в Люксембурге, то заедет на тренировку! Он часто рассказывает мне о легендах российского хоккея», – сказал Витткок.