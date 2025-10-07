Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Новый глава «Спартака» продолжит хоккейную карьеру

Сегодня, 12:12
2

Олег Некрасов, новый генеральный директор «Спартака», продолжит выступать за хоккейную команду второй люксембургской лиги Cool Puckers.

Об этом сообщил капитан Николя Витткок.

  • Накануне Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора красно-белых.
  • Ранее он также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».
  • Некрасов принял «Спартак» на 6-м месте РПЛ.

«Сергей – очень хороший хоккеист и мой большой друг. Я невероятно уважаю его как человека. Знаю, что он стал новым гендиректором «Спартака». Он борец! Плюс в хорошем смысле одержим игрой, он отдает всего себя на площадке.

Будет ли он продолжать играть за команду? Да. Он часто путешествует и работает. На всех матчах его не было, но это не отменяет того, что он хороший хоккеист. Он предупредил меня, что в этом году ему будет сложно приезжать из-за большого загруза. Но если он будет в Люксембурге, то заедет на тренировку! Он часто рассказывает мне о легендах российского хоккея», – сказал Витткок.

Еще по теме:
Глушаков оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» 1
6 претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре 6
Глушаков одним словом описал результаты «Спартака» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759829404
ЧУдный выбор ДВАЖДЫ!!! Он ещё и люксембуржец,кроме того, что шарфик армейский боготворит! Теперь ему на матчи ещё и чартер подавай.Ну всё,теперь "Спартак" попрёт...
Ответить
evgevg13
1759829404
Теперь КБ будут играть в футбол с клюшками и на коньках.
Ответить
Главные новости
Глушаков оценил назначение пенальти в ворота «Спартака»
12:45
1
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии Give me Sport
12:26
Прогноз Непомнящего на будущее Захаряна
11:35
2
ФотоРаскрыт исполнитель гимна России перед матчем с Боливией
11:15
2
6 претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре
11:06
6
Глушаков одним словом описал результаты «Спартака»
11:00
2
Топ-5 игроков РПЛ по версии Мостового – ноль спартаковцев
10:37
9
Руй Кошта может отправиться на зону из-за «Локомотива»
10:10
5
Пономарев определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА
10:09
14
Семин двумя словами оценил судейство в дерби ЦСКА – «Спартак»
10:02
2
Все новости
Все новости
Россиянин из «Кайрата» определил, какая лига сильнее – РПЛ или КПЛ
13:02
Новый глава «Спартака» продолжит хоккейную карьеру
12:12
2
Лещенко объяснил, что происходит с «Динамо» при Карпине
12:01
2
Защитник сборной России заявил, что у него нет сильных сторон
11:53
1
Глушаков одним словом описал результаты «Спартака»
11:00
2
Рабинер отреагировал на расистский скандал вокруг Сперцяна
10:58
1
Первый комментарий нового главы «Динамо»
10:53
1
Топ-5 игроков РПЛ по версии Мостового – ноль спартаковцев
10:37
8
Руй Кошта может отправиться на зону из-за «Локомотива»
10:10
5
Пономарев определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА
10:09
14
Семин двумя словами оценил судейство в дерби ЦСКА – «Спартак»
10:02
2
Символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии Радимова
09:54
2
Непомнящий определил сильнейшего игрока России после Аршавина
09:44
3
Радимов отказался возглавить клуб РПЛ
09:31
6
Быстров назвал игрока «Зенита», который ему противен
09:13
8
ЦСКА сыграет с «Локо» без ключевого защитника
09:04
4
Пономарев описал нового главу «Спартака» двумя словами
08:48
1
Стало известно, кто стоит за новым главой «Спартака» Некрасовым
01:05
3
Карпина уличили в растерянности на фоне результатов «Динамо»
00:55
3
«Оренбург» определился с новым тренером
00:35
5
Ловчев дал серьезное и ответственное обещание
00:29
11
«Спартак» накажут по итогам дерби с ЦСКА
00:14
7
Подробности трансфера Пруцева из «Спартака» в ЦСКА
00:05
3
«Лучше заплатить неустойку, чем терпеть эту херню»: Быстров – за отставку Станковича
Вчера, 23:54
3
Карпина накажут за матч с «Локомотивом»
Вчера, 23:44
2
«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам дерби с ЦСКА
Вчера, 23:32
4
Стала известна судьба зубов Сперцяна после стычки с Ндонгом
Вчера, 23:16
3
Мостовой отреагировал на назначение главой «Спартака» болельщика ЦСКА
Вчера, 22:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 