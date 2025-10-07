Новый глава «Спартака» продолжит хоккейную карьеру

Олег Некрасов, новый генеральный директор «Спартака», продолжит выступать за хоккейную команду второй люксембургской лиги Cool Puckers.

Об этом сообщил капитан Николя Витткок.

Накануне Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора красно-белых.

Ранее он также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».

Некрасов принял «Спартак» на 6-м месте РПЛ.

«Сергей – очень хороший хоккеист и мой большой друг. Я невероятно уважаю его как человека. Знаю, что он стал новым гендиректором «Спартака». Он борец! Плюс в хорошем смысле одержим игрой, он отдает всего себя на площадке.

Будет ли он продолжать играть за команду? Да. Он часто путешествует и работает. На всех матчах его не было, но это не отменяет того, что он хороший хоккеист. Он предупредил меня, что в этом году ему будет сложно приезжать из-за большого загруза. Но если он будет в Люксембурге, то заедет на тренировку! Он часто рассказывает мне о легендах российского хоккея», – сказал Витткок.