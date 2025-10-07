Введите ваш ник на сайте
Лещенко объяснил, что происходит с «Динамо» при Карпине

Сегодня, 12:01
2

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил старт команды в сезоне.

  • В 11-м туре РПЛ москвичи уступили дома «Локомотиву» (3:5).
  • Динамовцы идут на 8-м месте.
  • Следующий соперник – «Ахмат» (18 октября).

– Никакой трагедии нет. Идет обычное притирание тренера к команде. Печально, конечно, что этот процесс затянулся – уже 11 игр. Но тот же первый тайм в матче с «Локомотивом» показал, что у «Динамо» очень большой потенциал. Просто пока не все получается.

– Ранее Карпин говорил, что футболисты его не понимают. Вы видите улучшения?

– Думаю, есть некий дисбаланс, некоторое недопонимание поставленных задач. Это естественный процесс. Обычно, если бы тренер начал работать в ходе сезонной подготовки, все шло бы лучше. А он фактически «с листа» включился в работу, а это всегда сложно – и для футболистов, и для самого наставника. Пока переход от одних решений к другим идет немного медленно.

Но если уж пробовать, то действовать нужно быстрее. В начале сезона команда много разыгрывала у своих ворот, а сейчас, наоборот, бросается в прессинг на чужой половине и пропускает контратаки. Не хватает баланса. Нужно найти золотую середину.

Судя по игре с «Локомотивом», видна тренерская работа. Игроки выкладывались, боролись, сумели вернуться в игру после быстрого пропущенного гола. В течение 30 минут команда показывала футбол высокого уровня, создавала много моментов.

Где-то не повезло, потом – нелепый пенальти. Его, по-моему, вообще не было. Все это уже признали.

Как судья может ошибаться в таком ключевом моменте? Ведь это был переломный эпизод: при счете 2:1 в пользу «Динамо» в конце первого тайма – и вдруг гол. Вышли бы они на второй тайм с преимуществом – игра пошла бы совсем по-другому. Возможно, и голов было бы больше, я в этом даже не сомневаюсь. В общем, какая-то муть.

Не везет. «Динамо» вообще невезучая команда, я считаю. Столько ненужных потерь, еще и голы сами себе заносили в начале сезона... А потом ничего не получается. Такие издержки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
1759828469
Видимо,работу с Валерьянычем провели серьёзную,и его недавний негативный радикализм поостыл.
Ответить
evgevg13
1759829531
Посмотрим, что он скажет через год.
Ответить
