Ловчев дал серьезное и ответственное обещание

Бывший спартаковец Евгений Ловчев заверил, что не покинет Россию.
«О политике вообще не хочется рассуждать. Скажу сейчас самые главные слова в своей жизни. Я человек, который всегда ездил за границу и который покупал там джинсы, когда тут еще не было их.
И у меня не было никогда мысли уехать жить за границу, потому что там якобы лучше. Никогда. Россия – моя любимая страна. Это мое любимое Подмосковье, это мой любимый футбол. И могу сказать, что я никогда отсюда не уеду», – сказал Ловчев.
- Ловчев играл за «Спартак» в 1969-1978 годах.
- С командой он вылетел из высшего дивизиона и за 1 сезон вернулся.
- На счету Ловчева 52 матча, гол за сборную СССР.
Источник: «Матч ТВ»