Ловчев дал серьезное и ответственное обещание

Бывший спартаковец Евгений Ловчев заверил, что не покинет Россию.

«О политике вообще не хочется рассуждать. Скажу сейчас самые главные слова в своей жизни. Я человек, который всегда ездил за границу и который покупал там джинсы, когда тут еще не было их.

И у меня не было никогда мысли уехать жить за границу, потому что там якобы лучше. Никогда. Россия – моя любимая страна. Это мое любимое Подмосковье, это мой любимый футбол. И могу сказать, что я никогда отсюда не уеду», – сказал Ловчев.