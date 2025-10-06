Мостовой отреагировал на назначение главой «Спартака» болельщика ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о назначении Сергея Некрасова на пост генерального директора клуба.

«Болельщик ЦСКА? Какая разница. Может, Малышев был болельщиком тоже. Можешь болеть за кого угодно, а потом поменяться.

В руководящих ролях бедные люди не приходят. Приходят или с деньгами, или со связями. Футбол дает открытые двери во многие места наверняка. Хороший заработок, популярность, поэтому сюда и приходят.

Играет в хоккей? Ни при чем. Я играю в хоккей, многие ребята тоже», – сказал Мостовой.