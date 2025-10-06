Мостовой отреагировал на назначение главой «Спартака» болельщика ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о назначении Сергея Некрасова на пост генерального директора клуба.
«Болельщик ЦСКА? Какая разница. Может, Малышев был болельщиком тоже. Можешь болеть за кого угодно, а потом поменяться.
В руководящих ролях бедные люди не приходят. Приходят или с деньгами, или со связями. Футбол дает открытые двери во многие места наверняка. Хороший заработок, популярность, поэтому сюда и приходят.
Играет в хоккей? Ни при чем. Я играю в хоккей, многие ребята тоже», – сказал Мостовой.
- Сегодня Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора красно-белых.
- Ранее он также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».
- Некрасов принял «Спартак» на 6-м месте РПЛ.
