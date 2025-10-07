Стало известно, кто стоит за новым главой «Спартака» Некрасовым

Новым генеральным директором «Спартака» стал Сергей Некрасов.
По информации писателя, болельщика «Спартака» Андрея Меркина, более известного как Вася-инвалид, Некрасов – это ставленник Вагита Алекперова, бывшего президента «Лукойла» и акционера красно-белых.
- Сегодня Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора красно-белых.
- Ранее он также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».
- Некрасов принял «Спартак» на 6-м месте РПЛ.
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина