Дочь нового главы «Спартака» болеет за ЦСКА, а сын занимается в академии красно-синих

Писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, узнал личную информацию о новом генеральном директоре клуба Сергее Некрасове.
«У Некрасова трое детей. Старшая дочь – фанатка ЦСКА. Младший сын занимается в школе ЦСКА», – написал Меркин.
- Сегодня Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора красно-белых.
- Ранее он также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».
- Некрасов принял «Спартак» на 6-м месте РПЛ.
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина