Дочь нового главы «Спартака» болеет за ЦСКА, а сын занимается в академии красно-синих

Писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, узнал личную информацию о новом генеральном директоре клуба Сергее Некрасове.

«У Некрасова трое детей. Старшая дочь – фанатка ЦСКА. Младший сын занимается в школе ЦСКА», – написал Меркин.