Ари: «Сперцян – черный русский!»

Бывший форвард «Краснодара» Ари отреагировал на ситуацию между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве, назвав «черным говном».

Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

В ситуации разберется КДК.

«Обвинение Сперцяна в расизме? Его я помню, когда он был еще маленьким, он всегда был рядом. Сперцян – черный русский!

Думаю, что происходит – неправильно. Сперцян не мог так сделать 100%», – сказал Ари.